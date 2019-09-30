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Восьмиклассники избили и ограбили врача в Петербурге

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге следователи возбудили дело в отношении двух 14-летних школьников, подозреваемых в ограблении врача-уролога.

Как сообщает пресс-служба СКР по Петербургу в понедельник, инцидент произошел вечером в пятницу, 27 сентября.

По версии следствия, несовершеннолетние 2004 и 2005 года рождения напали на 53-летнего мужчину у его квартиры, нанесли несколько ударов руками и ногами в область головы и тела потерпевшего, а затем похитили "принадлежащее ему имущество на сумму около 40 тыс. рублей", после чего скрылись с места происшествия.

Источник, знакомый с материалами дела, в свою очередь уточнил "Интерфаксу", что подозреваемые учатся в 8 классе одной из школ Петербурга, потерпевший работает урологом в частной клинике.

Уголовное дело возбуждено по статье "грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору", сообщили в СКР. Несовершеннолетние подозреваемые задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

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