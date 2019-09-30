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Песков отказался комментировать назначение бывшего главы ДНР мэром Элисты

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать назначение мэром Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее работал в самопровозглашенной Донецкой народной республике и после смерти главы ДНР Александра Захарченко неделю был врио главы региона.

Он назвал это назначение исключительной прерогативой главы Калмыкии Бату Хасикова и переадресовал к нему просьбы разъяснить это кадровое решение и его целесообразность.

Песков назвал главным, чтобы назначение не нарушало российское законодательство и человек имел российское гражданство.

Его также спросили, какие именно "государственные задачи" Хасиков выполнял вместе с Трапезниковым и не было ли это на востоке Украины.

"Никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял, возможно, он выполнял другие задачи", - ответил Песков и снова посоветовал обратиться с вопросами к Хасикову.

Депутаты Элистинского городского собрания 26 сентября избрали Трапезникова новым врио главы администрации города по предложению Хасикова. В минувшие выходные в Элисте прошла акция протеста против этого назначения, а в сети начался сбор подписей под петицией с требованием отправить Трапезникова в отставку.

30 сентября Хасиков призвал горожан к объективности и не поддаваться на провокации и назвал Трапезникова антикризисным менеджером, опыт которого необходим для восстановления городского хозяйства. Мешающими развитию Элисты проблемами он назвал коррупцию и криминал, изношенность инфраструктуры, нехватку бюджетных средств и неисполнение генерального плана.

"Несколько лет назад я познакомился с Дмитрием Трапезниковым, мы вместе работали, выполняли государственные задачи. Дмитрий имеет большой опыт, он занимал руководящие должности в сфере городского хозяйства, получил колоссальный опыт восстановления Донбасса. По-моему, лучшую школу для антикризисного менеджера трудно придумать", - объяснил глава Калмыкии.

По его словам, программа развития Элисты, которую уже подготовил Трапезников, получила высокую оценку экспертов.

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