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Пригожин отказался комментировать введенные против него санкции США

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор компании "Конкорд" Евгений Пригожин не комментирует введение США санкций в отношении него за "вмешательство в американские выборы".

"В настоящее время в США идет судебное разбирательство по делу США против "Конкорда". По условиям контракта со стороной защиты не могу давать каких-либо комментариев касательно данной темы", - привели "Интерфаксу" слова Пригожина в пресс-службе группы компаний (ГК) "Конкорд".

Ранее в понедельник власти США внесли в санкционные списки связанные с Пригожиным и "Агентством интернет-исследований" три компании и два физических лица. Так, под санкции попали компании Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, а также Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович - оба из-за связей с "Агентством интернет-исследований".

Все эти структуры и лица включены в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List). Также под санкции попали три самолета и яхта, принадлежащие Пригожину.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции нацелены на то, чтобы не дать Пригожину "чувствовать себя комфортно и избегать американского давления".

"Конкорд менеджмент и консалтинг" стала одной из трех компаний, которые спецпрокурор Роберт Мюллер в своем расследовании обвинил в ведении кампании в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в период президентских выборов в США в 2016 году.

По словам адвокатов "Конкорда", в заявлениях стороны обвинения также содержатся предположения о связях между кампанией, проведенной в социальных сетях в преддверии выборов президента США, и властями РФ. При этом непосредственно в обвинительном заключении от 2018 года о такой возможной связи компании с российским руководством ничего не говорится.

Министерство юстиции США в феврале 2018 года опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы. В обвинительном документе указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг", против них также выдвинуты обвинения.

Евгений Пригожин Конкорд США

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