МИД РФ выразил недоумение из-за американских санкций против Пригожина

Генеральный директор ООО "Конкорд Кейтеринг" Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил "крайнее недоумение" из-за новых санкций, введенных Минфином США против российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи "с вмешательством в американские выборы", сообщается в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

"Под них (санкции - ИФ) подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным", - отмечается в сообщении МИД.

В министерстве также отметили, что "в отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу". "То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках", - предполагают в российском министерстве.

В МИД РФ также заявили, что новые санкции - это "отражение охватившего США внутриполитического кризиса", в котором российская тема используется частью американских элит, "для достижения собственных конъюнктурных целей". "Но тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичными заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене", - подчеркнули в министерстве.

На Смоленской площади пообещали, что этот "антироссийский выпад не останется без ответа". "Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла", - резюмировали в МИД.

Ранее в понедельник стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении трех самолетов и яхты, принадлежащих Пригожину. "Минфин ввел санкции в отношении личных самолетов, яхты и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за "Агентством интернет-исследований" и его попыток подорвать американский демократический процесс", - заявили в ведомстве.

В санкционные списки также внесены три компании - Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, а также два физических лица - Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович.

Сам Пригожин не стал комментировать введение ограничений. "В настоящее время в США идет судебное разбирательство по делу США против "Конкорда". По условиям контракта со стороной защиты не могу давать каких-либо комментариев касательно данной темы", - привели "Интерфаксу" слова Пригожина в пресс-службе группы компаний (ГК) "Конкорд".