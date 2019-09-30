Поиск

МИД РФ выразил недоумение из-за американских санкций против Пригожина

МИД РФ выразил недоумение из-за американских санкций против Пригожина
Генеральный директор ООО "Конкорд Кейтеринг" Евгений Пригожин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил "крайнее недоумение" из-за новых санкций, введенных Минфином США против российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи "с вмешательством в американские выборы", сообщается в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства.

"Под них (санкции - ИФ) подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным", - отмечается в сообщении МИД.

В министерстве также отметили, что "в отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу". "То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках", - предполагают в российском министерстве.

В МИД РФ также заявили, что новые санкции - это "отражение охватившего США внутриполитического кризиса", в котором российская тема используется частью американских элит, "для достижения собственных конъюнктурных целей". "Но тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичными заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене", - подчеркнули в министерстве.

На Смоленской площади пообещали, что этот "антироссийский выпад не останется без ответа". "Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла", - резюмировали в МИД.

Ранее в понедельник стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении трех самолетов и яхты, принадлежащих Пригожину. "Минфин ввел санкции в отношении личных самолетов, яхты и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за "Агентством интернет-исследований" и его попыток подорвать американский демократический процесс", - заявили в ведомстве.

В санкционные списки также внесены три компании - Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, а также два физических лица - Кузьмин Денис Игоревич и Нестеров Игорь Владимирович.

Сам Пригожин не стал комментировать введение ограничений. "В настоящее время в США идет судебное разбирательство по делу США против "Конкорда". По условиям контракта со стороной защиты не могу давать каких-либо комментариев касательно данной темы", - привели "Интерфаксу" слова Пригожина в пресс-службе группы компаний (ГК) "Конкорд".

Евгений Пригожин США МИД РФ

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Жака Ширака похоронили в Париже

Протесты в Москве

В Кремле высказались против обсуждения московских митингов в ПАСЕ

Повстанцы-хуситы в Йемене освободили почти 300 пленных

Повстанцы-хуситы в Йемене освободили почти 300 пленных

Немецкие товары оказались самыми популярными среди потребителей во всем мире

Немецкие товары оказались самыми популярными среди потребителей во всем мире
Протесты в Москве

ПАСЕ обсудит вопрос о митингах в Москве, несмотря на протест делегации РФ

ПАСЕ обсудит вопрос о митингах в Москве, несмотря на протест делегации РФ

Наследный саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашкаджи

Пожар в лагере для беженцев в Греции спровоцировал беспорядки

Пожар в лагере для беженцев в Греции спровоцировал беспорядки

МВД попросило 1 млрд рублей на выплаты за оформление паспортов жителям Донбасса

"Агора" пожаловалась в ООН на "конвейерное правосудие" в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');