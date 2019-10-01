Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Курение на балконах, зарплаты в бюджетной сфере, переводы через СБП и другие нововведения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Основные изменения в законодательство, вступившие в силу 1 октября:

- Зарплаты бюджетников увеличиваются на 4,3%. К бюджетникам относятся работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Этим же распоряжением зарплату проиндексируют работникам федеральных государственных органов, а также гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Также в 1,043 раза вырастет денежное довольствие военнослужащих и полицейских.

- Вступают в силу новые правила пожарной безопасности. Запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. По новым правилам не запрещается курение на балконах квартир, но курильщика можно будет привлечь к ответственности, если по его вине случится пожар.

- Вступает в силу запрет на размещение хостелов в жилых домах. Теперь хостелы могут находиться только в помещениях нежилого назначения. С 1 октября должны размещаться на первых этажах зданий, иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности. Кроме того, новый закон наделяет жильцов правом решать, будет ли открыто очередное коммерческое помещение в их доме.

- Системно значимые банки должны завершить подключение к Системе быстрых платежей. Пока из крупнейших банков к СБП не присоединился Сбербанк. Центробанк проинформировал о готовности принять меры в виде предписаний и штрафов к не подключившимся в срок банкам. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках и оплачивать товары и услуги в торговых точках по QR-коду. Остальные банки должны подключиться к СБП к 1 октября 2020 года.

- Выплаты по европротоколу в ОСАГО увеличиваются в четыре раза по всей России. Теперь все россияне могут оформить ДТП с ущербом до 400 тыс. рублей без вызова ГИБДД. Оформить аварию по "европротоколу" можно, если в аварии участвовали два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО, в ДТП не было пострадавших или погибших и не причинен ущерб третьим лицам.

- Начинают функционировать кассационные и апелляционные суды. Они образованы по экстерриториальному принципу, в соответствии с которым границы судебных округов не совпадают с административно-территориальным делением государства. Новые правила ликвидируют ситуации, когда апелляционные и кассационные жалобы, а также представления рассматриваются в том же суде областного звена, который слушал дело в качестве первой инстанции.

- Петербург и Ленобласть начинают принимать туристов с электронными визами. С электронным документом в Санкт-Петербург смогут попасть граждане 53 стран, в том числе резиденты Евросоюза, Бахрейна, Индии, Индонезии, Ирана, Катара, Китая, КНДР, Кувейта, Малайзии, Мексики, Омана, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Турции и Филиппин.

- НДС на фрукты и ягоды снижается до 10%, на пальмовое масло повышается до 20%. Снижение ставки позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на обеспечение технологий для наращивания производства.

- В России начинается осенний призыв. Около 132 тыс. призывников пополнят Вооруженные силы России в ходе призывной кампании.