В России начинается осенний призыв

Призыву на военную службу подлежит около 132 тыс. человек

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Около 132 тыс. призывников пополнят Вооруженные силы России в ходе осенней призывной кампании, стартующей во вторник, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации, призыву на военную службу подлежит около 132 тыс. человек", - сказал Бурдинский в понедельник на брифинге об итогах весеннего призыва граждан на военную службу и задачах на осенний призыв.

Он сообщил, что при подготовке к осенней призывной кампании большое значение имело комплектование 17 научных рот, отбор в которые осуществлялся в 62 субъектах России.

"Всего для комплектования научных рот был отобраны и отправлен 351 человек", - сказал Бурдинский.

Он также отметил, что наряду с другими научными ротами комплектовались научные роты Военного инновационного технополиса "Эра", количество которых в этом году увеличилось до пяти.

По словам начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Андрей Дацко, около 1 тыс. человек, негодных к военной службе по состоянию здоровья, выразили желание пройти медкомиссию повторно в соответствии с новым законом. 75 из них были призваны на службу.

Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах РФ. Он не затронет педагогических работников, так как они призываются один раз в год - с 1 мая по 15 июля. Граждане, проживающие в сельской местности, занятые на уборочных работах, будут призываться с 15 октября по 31 декабря.