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В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС.

"МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

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Ранее на этой неделе стало известно, правительство России одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности.

"Правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить", - сказали по этому поводу в пресс-службе МЧС.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

Как пояснили в пресс-службе, "к ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара".

Изменения в правила противопожарного режима начнут действовать с 1 октября этого года, добавили в МЧС.

Россия МЧС

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