В Минсельхозе не ждут подорожания российских вин из-за повышения акциза

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Минсельхозе не видят предпосылок для роста цен на российские вина из отечественного винограда из-за повышения акциза, сообщила пресс-служба ведомства. Закон о новых акцизах на виноград и виноматериалы подписал президент Владимир Путин.

Меры по поддержке российских виноделов позволят снизить для них ставку налогообложения, объяснили в министерстве. Также там обратили внимание, что в этом году ожидается высокий урожай винограда.

Новый закон устанавливает с 2020 года единую ставку акциза на вино и шампанское без классификации на российское и импортное. Производители, использующие российский виноград, смогут получить налоговый вычет. Вычетам подлежат суммы акциза, исчисленные при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде. Под схему возвратного акциза на виноград подпадут не только вина натуральные и игристые, но и ликерное вино.

Ставка акциза на обычные (тихие) вина составляет в 2019 году 18 рублей за литр (в 2020 году - 19 рублей, в 2021 году - 20 рублей, как предусматривает Налоговый кодекс). При этом ставка акциза на отечественные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) - льготная и составляет 5 рублей за литр в 2019 году (5 рублей в 2020 году и 6 рублей в 2021 году). Аналогичное деление на импортные и отечественные вина с ЗГУ и ЗНМП есть и при взимании акциза на шампанское. Так, на обычное шампанское ставка акциза должна была составить в 2020 году 37 рублей за литр, а на отечественное с ЗГУ и ЗНМП - 14 рублей за литр.

Новый закон с января уравнивает ставки на импортные и отечественные вина и шампанское. Ставка на вина в 2020 году будет установлена на уровне 31 рубль за литр, в 2021 году - 32 рубля за литр, в 2022 году - 33 рубля за литр. На шампанское соответственно в 2020 году - 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль за литр, в 2022 году - 43 рубля за литр.

Одновременно вводится новый вид акцизов: на виноград и виноматериалы. Ставку акциза на виноград в 2020 году планируется установить на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубль за литр, в 2021 году акциз на виноград - 31 рубль за тонну, на виноматериалы - 32 рубля за литр, в 2022 году - 32 и 33 рубля соответственно.

Как говорил ранее замминистра финансов Илья Трунин, акцизная нагрузка на литр производимого вина, если оно действительно из российского винограда или из российских виноматериалов, останется на прежнем уровне. "А для тех, кто декларирует производство российского вина, а на самом деле использует импортный виноматериал, налог будет выровнен к уровню акциза, который сейчас установлен для нероссийских вин", - объяснил чиновник.