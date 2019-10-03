Минсельхоз не нашел оснований для резкого роста цен на продукты

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не видит оснований для резкого роста цен на основные виды сельхозпродукции, говорится в сообщении ведомства.

"В этом году планируется произвести порядка 6,5 млн тонн сахара, 15,2 млн тонн скота и птицы (в живом весе), 44,9 млрд штук яиц, более 31 млн тонн молока. Это выше показателей 2018 года", - уточняет Минсельхоз, напоминая, что в январе-августе 2019 года было произведено на 2,6% больше продуктов, чем за аналогичный период 2018 года.

В 2019 году цены производителей на мясо птицы находятся на стабильном уровне, также отметили в ведомстве. Произведенной продукции достаточно как для внутреннего потребления, так и для экспорта, добавляют в министерстве.

Цены производителей на сахар, по данным Минсельхоза, с начала 2019 года снизились на 35,3%. Это связано с высоким объемом его производства, уточняет министерство.

Что касается ситуации на молочном рынке, то стабильности на нем будет способствовать запуск 1 ноября 2019 года третьего этапа внедрения системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". В Минсельхозе констатируют, что опыт внедрения первого и второго этапов сертификации показал, что благодаря этому себестоимость производства снизилась.

Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) написала, что продукты питания по итогам 2019 года подорожают на 3–3,5%, что не превысит уровень инфляции. До конца года больше всего прибавят в цене яйца, сахар и мясо птицы, сообщили изданию в организации. Впрочем, эксперты отметили, что данные АКОРТ учитывают только статистику крупных ритейлеров и могут не отражать полную картину по стране.