Скворцова поставила задачу привить не менее 45% россиян

Пока привиты 23%, отмечает ведомство

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Вероника Скворцова поставила задачу привить не менее 45% россиян, сообщает пресс-служба ведомства.

"В этих целях в сезон 2019-2020 используются несколько эффективных и безопасных отечественных трехкомпонентных вакцин, а также четырехкомпонентная вакцина для взрослых", - отмечает ведомство.

"По оперативным данным, на сегодня уже привито более 33 млн человек, что составляет около 23 % от населения, в том числе детей – 9 млн", сообщили в пресс-службе.

Поставка вакцин началась в августе.