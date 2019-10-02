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Замгендиректора "Аэрофлота" задержан по делу о мошенничестве

Также по этому делу задержана адвокат Дина Кибец

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Александров задержан и допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил "Интерфаксу" о задержании ещё одного фигуранта дела - адвоката Дины Кибец.

Обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Собеседники агентства не стали уточнять суть обвинений. По данным "Ведомостей", претензии следователей связаны с махинациями при заключении контрактов на оказание юридических услуг сторонних компаний, несмотря на то, что в "Аэрофлоте" работают несколько десятков штатных юристов. Ущерб от подобных действий составляет, предположительно, несколько сотен миллионов рублей.

Как ожидается, следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу или домашнем аресте задержанных в течение ближайших 48 часов.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Накануне днем источник рассказал агентству, что Александрова доставили в Следственный комитет на допрос по делу о мошенничестве. На тот момент процессуальный статус замгендиректора авиакомапнии был неизвестен.

Он также рассказал, что сотрудники СК и ФСБ изымали документы в кабинете одного из топ-менеджеров "Аэрофлота"

На сайте "Аэрофлота" указано, что Александров занимает должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам с 2016 года. В "Аэрофлоте он работает с 2013 года.

Аэрофлот Владимир Александров

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