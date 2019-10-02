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СКР намерен добиться ареста замгендиректора "Аэрофлота" по делу о мошенничестве

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду решит вопрос о мере пресечения в отношении замгендиректора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вопрос о мере пресечения будет рассмотрен сегодня после обеда, следствие намерено просить об аресте", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, защитник другой фигурантки дела, адвоката Дины Кибец Сергей Смирнов сообщил, что заседание по избранию ей меры пресечения запланировано на 14:00 по Москве в среду. "Какую они меру попросят - домашний арест или заключение под стражу - мы пока не знаем", - сказал Смирнов.

По словам Смирнова, Кибец отвергает обвинение в мошенническом хищении средств "Аэрофлота". "Она вину не признает, потому что то, в чем ее обвиняют, является нормальной адвокатской деятельностью, как она записана в законе "Об адвокатуре". То есть человек на основании договора оказывал услуги компании "Аэрофлот", получал за это официально на свой счет денежные средства, а ей вменяют какое-то мошенничество, и не совсем понятно, что следствие имеет под этим ввиду. Мы считаем, что никакого хищения не было и сама Дина стоит на этой позиции", - сказал "Интерфаксу" Смирнов.

В свою очередь в Федеральной палате адвокатов агентству сообщили, что передали информацию о задержании Кибец в Адвокатскую палату Москвы, которая уже связалась с защитой и держит ситуацию на контроле.

Александров и Кибец были задержаны накануне, 1 октября. Им инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предполагающая до 10 лет заключения.

1 октября рамках расследования уголовного дела провели в кабинете Александрова выемку документов. Также обыски прошли по месту жительства Кибец и ее матери, но ничего существенного, как утверждает защита, изъято не было.

По данным различных источников, претензии Следственного комитета РФ (СКР) связаны с махинациями при заключении контрактов на оказание "Аэрофлоту" юридических услуг сторонних компаний, несмотря на то, что в авиакомпании работают несколько десятков штатных юристов. Ущерб от подобных действий составляет предположительно несколько сотен миллионов рублей.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Владимир Александров Дина Кибец Сергей Смирнов Аэрофлот

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