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Заместитель гендиректора "Аэрофлота" попал на допрос по делу о мошенничестве

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова доставили в Следственный комитет, где проходит его допрос, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Александрова в настоящее время допрашивают в СК в рамках дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что по результатам допроса будет принято решение о процессуальном статусе Александрова.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Источник также сообщает, что сотрудники СКР и ФСБ проводят выемки документов в кабинете одного из топ-менеджеров "Аэрофлота" в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц.

Уголовное дело связано с нарушением в 2016-2017 годах правил проведения тендеров на оказание услуг.

На сайте "Аэрофлота" сообщается, что Александров занимает должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам, в "Аэрофлоте работает с 2013 года.

Аэрофлот

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