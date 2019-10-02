Женщину-кондуктора убили в трамвае во Владивостоке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - На конечной остановке трамвая во Владивостоке на кондуктора напал мужчина с арматурой, от полученных травм женщина погибла, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская.

По ее словам, нападавший несколько раз ударил кондуктора по голове металлическим прутом и скрылся. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался 30-летний местный житель.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что нападение на кондуктора было совершено внезапно, без видимых причин.

"Он подошел со спины и начал наносить удары, возможно, находился в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).