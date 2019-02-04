В Магнитогорске уволят кондуктора, высадившего из трамвая школьницу с рваной купюрой

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Руководство "Маггортранса" уволит кондуктора трамвая, который в Магнитогорске в мороз высадил школьницу, подавшую для оплаты проезда надорванную 50-рублевую купюру, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска в понедельник.

"МП "Маггортранс" приносит свои извинения за инцидент, произошедший накануне, когда кондуктор трамвая маршрута N25 высадил в морозную погоду 13-летнюю девочку, из-за того, что она хотела рассчитаться за проезд надорванной купюрой. Кондуктор нарушил должностную инструкцию о порядке приема оплаты проезда, он будет уволен", - отмечает пресс-служба мэрии.

Отмечается также, что бригадир кондукторов и начальник цеха сбора выручки лишены премии. "Со всеми сотрудниками будет проведена профилактическая работа", - говорится в сообщении.

В свою очередь следственные органы регионального СК также проводят проверку по данному факту.