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Более 50 человек в Туве вышли на поиски пропавшего в лесу ребенка

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Двенадцатилетний ребенок потерялся в лесу Тодждинского района Тувы, его ищут более полусотни человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, отец с мальчиком отправились в лес собирать кедровые орехи.

В МЧС уточнили, что в поисках участвуют оперативная группа пожарно-спасательной части №16, сотрудники полиции, администрации и родственники - всего 55 человек и шесть единиц техники. Также для организации поисковых работ из города Кызыла направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Тува МЧС

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