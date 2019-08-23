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В лесу Архангельской области нашли заблудившегося пятилетнего мальчика

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пятилетнего мальчика обнаружили в лесу в Плесецком районе Архангельской области.

Как рассказали в пресс-службе Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты региона, ребенок ехал в лес за грибами с дядей и бабушкой из пос. Савинский. В лесу дядя с племянником пошли в одну сторону, а бабушка - в другую.

Пока они собирали грибы, мужчина почувствовал себя плохо. Наклоняясь за очередным подберезовиком, он потерял сознание. Мальчик пытался привести родственника в чувство, но не смог и стал звать бабушку. Та искала родных, но не могла их найти и обратилась в службу спасения.

В это время ребенок вышел на просёлочную дорогу, где встретил другого грибника. Тот вывел его к поселку и сообщил в оперативные службы. К тому моменту мальчика уже собирались искать спасатели и полицейские.

Никаких травм малыш не получил. Его дядя пришел в себя и самостоятельно вернулся к машине.

Архангельская область

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