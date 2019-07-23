Заблудившегося в лесу Архангельской области мальчика расстроило отсутствие черники

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Красноборском районе Архангельской области после нескольких часов поисков был найден заблудившийся в лесу ребенок, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Утром 22 июля 8-летний мальчик пошел вместе со взрослыми за ягодами и заблудился.

Родители не смогли отыскать сына самостоятельно. К поиску присоединились местные жители, сотрудники полиции и пожарной охраны, была привлечена спецтехника.

В итоге около пяти вечера ребенка нашли примерно в 7 км от деревни, в которой проживает семья. Мальчик около семи часов провел один в лесу, где много болотистых мест, но он не был напуган и чувствовал себя хорошо.

Школьник вышел с полной корзиной грибов, но заявил, что расстроен тем, что не успел собрать черники, чтобы мама напекла пирогов.

Мальчик рассказал, что не раз ходил вместе с родителями в лес, но в этом месте оказался впервые, поэтому растерялся. По словам инспекторов по делам несовершеннолетних, ребенок знал основы ориентирования и старался ходить по лесным дорожкам.