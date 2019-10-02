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Правительство России подготовит Стратегию экологического развития до 2050 года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство России готовит Стратегию экологического развития до 2050 года, сообщил глава Минэнерго Александр Новак в среду в ходе панельной дискуссии международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) в Москве.

Новак подчеркнул, что это "важная вещь". "Мы думаем вперед на три десятка лет",- заявил он.

В документе будут учтены требования Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов, пояснил министр.

В сентябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся ратификации Парижского соглашения по климату. Глава правительства тогда говорил, что для России важно участие в борьбе с изменениями климата, которые разрушают экологический баланс и угрожают безопасности людей.

Парижское соглашение от 2015 года предусматривает необходимость начать в период 2050-2100 годов ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.

Александ Новак Минэнерго

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