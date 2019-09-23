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Медведев подписал постановление о ратификации соглашения по климату

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, касающееся ратификации Парижского соглашения по климату.

"Для нашей страны участие в этом процессе важно, угроза изменения климата - это разрушение экологического баланса, повышение рисков для успешного развития ключевых отраслей, в том числе сельского хозяйства, ну и самое главное - это угроза безопасности людям, которые живут у нас в условиях вечной мерзлоты, а также повышения количества стихийных бедствий", - сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник.

"Сегодня мы ведем работу в этой сфере в рамках нашего национального проекта "Экология" по сокращению выбросов, которые загрязняют воздух, по восстановлению лесов. Теперь нам предстоит учесть и меры по выполнению международных обязательств, цель которых - сокращение объема выбросов парниковых газов", - сказал премьер.

Он сообщил, что ранее давал поручение о разработке положения об адаптации Парижского соглашения к действующим в РФ нормам.

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Дмитрий Медведев

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