В "ЛУКОЙЛе" предложили не спешить с законом об отчетах нефтяников о воздействии на климат

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" предложил не спешить с принятием законопроекта об обязанности нефтяных компаний отчитываться о влиянии на климат. Об этом на конференции "Корпоративное управление в России" заявил первый вице-президент компании Александр Матыцын.

По его словам, такую отчетность разумно вводить после ее долгой апробации, разработки стандартов сбора информации и расчетов затрат компаний.

"Законопроект имеет свои позитивные стороны, потому что в нем присутствует отчетность об устойчивом развитии, климат. Но он несет и определенные проблемы, потому что требует подготовки не только методологической, но и статистического сбора информации. Если говорим о климате, то нам необходимо для начала поговорить, как мы будем это считать, какие стандарты, во что это обойдётся компаниям, если это будет принято на законодательном уровне", - сказал он.

Матыцын заверил, что "ЛУКОЙЛ" стремится соблюдать основные требования, в том числе принципы устойчивого развития, и участвовать в климатических инициативах, в том числе международных. Компания предлагает принимать подобные решения неспешно и предложил обсудить этот вопрос с участием Банка России.

В середине октября совет директоров "ЛУКОЙЛа" решил начать вырабатывать долгосрочные цели по снижению выбросов парниковых газов с учетом лучшего международного опыта и экономической целесообразности. Это решение было принято после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в сентябре подписал постановление о ратификации Россией Парижского соглашения по климату, и страна официально взяла на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов.

На совете в октября вице-президент компании по стратегическому развитию Леонид Федун представил климатические сценарии, глобальные тренды и позиции различных стран в области сокращения выбросов парниковых газов. Он также отчитался о состоянии климатического законодательства в России и привел позицию инвестиционного сообщества по вопросам климата. В его докладе был отчет о снижении выбросов парниковых газов предприятиями компании в последние годы, указаны основные источники выбросов и дана оценка возможностей "ЛУКОЙЛа" по снижению таких выбросов в долгосрочной перспективе.