"Ъ" узнал о планах ЦИК затребовать у полиции больше данных об избирателях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ предложит МВД пересмотреть соглашение о взаимодействии, подписанное ведомствами в 2016 году, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в ЦИК.

Как выяснило издание, ЦИК хочет внести в соглашение изменения, которые обязывали бы полицию предоставлять более полную информацию об избирателях. Поводом для такой инициативы стала серия скандалов летом 2019 года, когда кандидаты от внесистемной оппозиции из-за отбракованных подписных листов не были допущены к выборам в Мосгордуму 8 сентября.

Независимым кандидатам отказывали в регистрации, ссылаясь на наличие более 10% брака в собранных ими подписях, а среди основных причин этого брака называлось расхождение данных избирателя в подписном листе с базой МВД. Перепроверкой результатов работы окружной комиссии занимались две рабочие группы, но ни одна из них не смогла вернуть оппозиционеров в предвыборную гонку.

Источники "Ъ" в ЦИКе рассказали, что избиркомы не всегда могли добиться от территориальных отделений полиции данных, необходимых для проверки подписных листов. В ряде случаев сотрудники МВД ограничивались ответами "неправильная серия паспорта" либо "неверный адрес регистрации", не уточняя при этом, какие данные верные.

Как пояснил один из собеседников "Ъ" в ЦИК, бывали случаи, когда человек не указывал корпус дома, потому что корпус всего один, но в паспорте он обозначен, и МВД признавало это браком в подписном листе. "Или же цифры в серии паспорта написаны так, что сразу не поймешь, четверка это или единица. Все это надо перепроверять вручную, и общий ответ МВД не позволяет понять, технической ли она (ошибка в подписном листе - ИФ) была",— пояснил источник издания.

При этом ответы полиции соответствуют действующему соглашению о взаимодействии ЦИКа и МВД от 2016 года, в котором прописаны "независимость в принятии решений и осуществлении возложенных на стороны функций", "самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий, а также выборе форм и методов использования собственных сил и средств", отмечает "Ъ".

Собеседники издания в ЦИК признают, что данное соглашение "имеет расплывчатые формулировки". По словам источников газеты, сотрудники МВД "могут целое досье на человека прислать или же отделаться отпиской, прикрываясь законом "О персональных данных". В связи с этим в ЦИК и хотят изменить упомянутое соглашение. Источники в Центризбиркоме заявили "Ъ", что уже начали работать над предложениями по изменению действующего соглашения, которые в ближайшее время будут направлены на рассмотрение в МВД. В пресс-службе МВД на вопрос "Ъ" ответили, что пока документы из ЦИКа официально не получены, ведомство от комментариев воздержится.

Отказы в регистрации кандидатам в Мосгордуму

Летом 2019 года окружные избиркомы столицы отказали в регистрации ряду кандидатов от непарламентской оппозиции, претендовавших на мандаты Мосгордумы: экс-депутатам Госдумы Дмитрию и Геннадию Гудковым, юристам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Ивану Жданову, муниципальным депутатам Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу, главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину и некоторым другим. В качестве причины называлось наличие более 10% брака в собранных в их поддержку подписях. Лишь один из снятых с выборов независимых кандидатов - Сергей Митрохин (партия "Яблоко") добился восстановления в Мосгорсуде.