Митрохина с третьей попытки зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму

Кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Окружная избирательная комиссия (ОИК) 43-го округа в среду с третьего раза зарегистрировала представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, комиссия исполнила решение Мосгорсуда, постановившего зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты.

Митрохин стал первым кандидатом в депутаты Мосгордумы, добившимся регистрации после первоначального отказа. Всего было отказано в регистрации по различным причинам, в основном из-за недостаточного количества действительных подписей избирателей, 57 кандидатам.

После заседания зарегистрированный кандидат напомнил журналистам, что только в суде удалось доказать, что у него "нормальные подписи" "Для этого пришлось преодолеть несколько барьеров. Главным барьером стала комиссия 43-го округа, которая дважды мне отказала в регистрации. Должен сказать, что наиболее объективное и прозрачное исследование состоялось в суде. Рассмотрение забракованных подписей проходило с привлечением всех сторон, и не было возможности никаких подтасовок", - сказал политик.

По его словам, в условиях, "когда процедура проверки подписей дискредитирована", необходимо зарегистрировать всех кандидатов, собравших необходимое число подписей.

Предыдущие попытки

Митрохин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, однако 16 июля окружной избирком отказал ему в регистрациииз-за большого процента брака в подписях избирателей, собранных в его поддержку.

Представитель "Яблока" подал жалобу в Мосгоризбирком, и тот 30 июля счел отказ в регистрации необоснованным и отменил его, вернув вопрос о регистрации на новое рассмотрение в окружной избирком. При этом Мосгоризбирком засчитал Мирохину 203 подписи, которые ранее были признаны недействительными.

Тем не менее, окружной избирком 6 августа вновь отказал Митрохину в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Если в июле ОИК забраковал 618 подписей, то в августе - 489, но оставшихся все равно оказалось недостаточно для регистрации.

Жаловаться в ЦИК он мог только после повторного в Мосгоризбирком и отказ на этом уровне. Митрохин также отмечал, что ЦИК отказывает всем кандидатам в регистрации. Поэтому он решил обратиться в суд.

Кроме Митрохина, в выборной гонке в 43-м округе, куда входят районы Пресненский, Арбат и Хамовники, принимают участие три партийных кандидата, которые прошли регистрацию без сбора подписей: Роман Климентьев (КПРФ), Дмитрий Кошлаков-Крестовский (ЛДПР) и Евгений Боровик ("Справедливая Россия").