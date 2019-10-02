Замглавы "Аэрофлота" и еще трех фигурантов обвинили в особо крупном мошенничестве

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере заместителю генерального директора "Аэрофлота" Владимиру Александрову, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, речь идет об обвинении по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Свою вину Александров не признал, добавил источник.

По его словам, аналогичное обвинение предъявлено еще троим фигурантам дела: адвокатам Дине Кибец и Александру Сливко, а также бывшей главе юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Басманный суд Москвы в среду рассмотрит вопрос о мере пресечения для Александрова. По словам собеседника, следствие намерено просить об аресте замгендиректора "Аэрофлота". В среду также должны избрать меру пресечения и Дине Кибец. Ее адвокат Сергей Смирнов говорил "Интерфаксу", что его подзащитная отвергает обвинение в мошенническом хищении средств "Аэрофлота".

Александров и Кибец были задержаны накануне, 1 октября. Им инкриминируется ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), предполагающая до 10 лет заключения.

По предварительным данным, претензии следствия к фигурантам данного дела связаны с махинациями при заключении контрактов на оказание "Аэрофлоту" юридических услуг сторонних компаний, несмотря на то, что в авиакомпании работают несколько десятков штатных юристов. Ущерб от подобных действий составляет предположительно несколько сотен миллионов рублей.