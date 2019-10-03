Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - По числу заключенных на 100 тыс. жителей в 2018 году Россия находится на первом месте в Европе, говорится в докладе по реформе российских тюрем, подготовленном экспертами Общероссийского гражданского форума (ОГФ).

По данному показателю в 2018 году РФ находилась на 19-м месте в мире, говорится в докладе ОГФ, который имеется в распоряжении "Интерфакса". "В местах лишения свободы и СИЗО находятся более 543 тыс. человек (по состоянию на 01.07.19)", - отмечается в документе.

Для сравнения, в Германии и Франции, суммарное число жителей которых примерно равно российскому, совокупное тюремное население не превышает 200 тыс. человек, обращают внимание авторы доклада.

По оценке экспертов ОГФ, такое большое число заключенных в РФ обусловлено не только тем, что в тюрьму в стране отправляют даже за ненасильственные преступления, но и сроками, к которым приговаривают осужденных, - лишь 24% заключенных осуждены на срок до трех лет. Сроки от трех до пяти лет отбывает 23%, от пяти до 10 лет - 35%. 18% получают сроки более 10 лет.

В странах Совета Европы в 2017 году срок лишения свободы до 3 лет отбывало в среднем 40% приговоренных заключенных (из них в среднем 13% отбывали срок менее 1 года), от 3 до 5 лет - 19%, а от 5 до 10 лет - 23%, отмечают эксперты ОГФ.

"Издержки такого подхода к наказаниям высоки", - полагают в ОГФ. Во-первых, в условиях дефицита рабочих рук в экономике и из-за неблагоприятных демографических тенденций исключаются из трудового процесса около 580 тыс. заключенных, в основном трудоспособного возраста, говорится в докладе. "Во-вторых, длительная изоляция осужденных от общества не вносит существенного вклада в профилактику последующих преступлений", - считают авторы доклада.

Это, по их словам, подтверждает статистика: в 2017 году 32% от общего числа осужденных (224 тыс. человек) ранее приговаривались к лишению свободы и имели неснятые или непогашенные судимости. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за 2018 год, 54% заключенных в местах лишения свободы были судимы ранее, 36% - осуждены три и более раза.

Рекордный тюремный бюджет

Российский тюремный бюджет самый большой в Европе, отмечается в докладе. При этом содержание одного заключенного в России обходится примерно в 50 раз дешевле, чем в среднем по Европе: 2,5 евро против 128 евро на человека в день, указывают в ОГФ.

Эксперты ОГФ также отметили проблему социальной адаптации людей после освобождения из мест лишения свободы в России. Отмечается необходимость помощи в оформлении документов, удостоверяющих личность, подтверждающих образование, дающих доступ к социальной поддержке и медицинским услугам и т.п. (по данным ФСИН, около 3% освобождающихся выходят из тюрем без паспортов). Также требуется юридическая помощь в оформлении пенсий и социальных пособий.

Ключевыми мерами социальной реабилитации и, соответственно, профилактики дальнейшего нарушения закона после освобождения из мест лишения свободы, по мировому опыту, является, например, помощь в трудоустройстве, обеспечение временным жильем, поддержка в получении образования и другие, указывают эксперты ОГФ.

Данные ФСИН

Ранее сообщалось, что согласно статистике ФСИН, по состоянию на 1 июня 2019 года, в исправительных колониях России отбывает наказание 443 тыс. 721 человек.

Примечательно, что в декабре 2018 года во ФСИН сообщили, что численность заключенных в стране снизилась до 467 тыс. человек, подчеркнув, что "в новейшей истории России это самое маленькое количество осужденных".

По данным тюремного ведомства, еще чуть более 100 тыс. человек на тот момент содержалось под арестом в следственных изоляторах.

В июне 2019 года во ФСИН привели данные о том, что число осужденных женщин в России в 15 раз больше, чем во Франции: в 2018 году в российских колониях содержалось 45 тыс. женщин, их доля среди заключенных составляет порядка 10%.

Что такое ОГФ

Как говорится на сайте ОГФ, Общероссийский гражданский форум – это открытое саморазвивающееся сообщество общественных организаций, гражданских активистов и экспертов, нацеленное на модернизацию страны на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства человека. С инициативой создания ОГФ выступили известные российские общественные деятели - Людмила Алексеева, Евгений Гонтмахер, Анатолий Ермолин, Алексей Кудрин, Елена Панфилова, Ирина Прохорова и другие. Впервые форум прошел в Москве в ноябре 2013 года.