Во ФСИН сравнили количество осужденных женщин в российских и французских колониях

В России их 45 тысяч, во Франции - около 3 тысяч

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В 2018 году в российских колониях отбывали сроки 45 тысяч женщин, во французских - 3200. Эти данные представили в Москве на встрече представителей ФСИН и делегации пенитенциарной службы Франции.

С 2016 года количество женщин в учреждениях ФСИН снизилось на 9,9%, отметил начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН Александр Приклонский. По данным службы на 1 июня 2019 года всего в России в колониях отбывал наказание 443 721 человек, таким образом женщины составляют около 10% от всех заключенных.

Во Франции женщины составляют 3,9% от общего числа заключенных, завил представитель французской делегации, директор тюрьмы Лиона Эммануэль Фенард. Из 3200 осужденных женщин 651 находится вне тюрьмы, добавил он.