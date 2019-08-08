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Минсельхоз не заметил резкого роста цен на хлеб

Минсельхоз не заметил резкого роста цен на хлеб
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке хлеба стабильна, резких колебаний цен нет, заявили в пресс-службе Минсельхоза. По отдельным позициям рост цен на ключевых продовольственных рынках ниже инфляции, по другим - обгоняет ее, розничные цены выросли с начала года примерно на уровень инфляции.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что с января по июль хлеб в рознице подорожал на 7,7% больше, чем годом ранее, для черного хлеба рост составил 9,6%.

Минсельхоз, ссылаясь на данные регионов, сообщил, что на 1 августа годовой рост цен производителей на хлеб из ржано-пшеничной муки оставил 4%, рост с начала года составил 4,5%, килограмм хлеба стоил 40,19 рубля. Килограмм хлеба из пшеничной муки стоил 46,43 рубля, это на 8,5% дороже, чем годом ранее и на 6,1% дороже, чем на 1 января.

По данным Росстата на 29 июля 2019 года, средняя потребительская стоимость хлеба из пшеничной муки составила 50,22 рубля за 1 кг (рост на 4,2% с начала года), из ржано-пшеничной муки - 50,81 рубля (рост на 5,2%).

Урожай зерновых ожидается на уровне 118 млн тонн, это позволит полностью покрыть внутренние потребности и создать запасы для сохранения стабильных цен, считают в Минсельхозе.

Первый президент ассоциации производителей муки "Русская мука" Елена Мамичева назвала заявления о скачке цен на хлеб "спекуляциями". По ее данным, цены растут в рамках инфляции. Объективных причин для роста цен она не видит. Она также напомнила, что в цене буханки только 20% определяется мукой.

Директор научно-исследовательского института продовольственной безопасности РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Ананьев напомнил, что производители хлеба повысили цену на свою продукцию с начала года на 4%, а в рознице цены растут быстрее. Он также отметил, что на цену хлеба влияют расходы в том числе на производство, транспортировку, зарплату коллективам и другие затраты.

Минсельхоз Росстат Русская мука

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