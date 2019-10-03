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Роскомнадзор затребовал у Сбербанка информацию по утечке данных 60 млн клиентов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Сбербанка предоставить информацию, касающуюся возможной утечки персональных данных 60 млн клиентов кредитного учреждения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, поступившей в "Интерфакс" в четверг, федеральная служба направила Сбербанку письмо с требованием предоставить информацию о причинах этого инцидента, о виновных в этом ЧП, а также о том, что какие меры принимаются для ликвидации последствий утечки.

Информация о крупной утечке персональных данных клиентов банка через интернет-ресурс, зарегистрированный в доменной зоне .one, ранее в четверг была опубликована в СМИ, добавили в ведомстве.

Между тем, по данным Роскомнадзора, в свободном доступе данной базы нет. Расследование инцидента продолжается, добавили в федеральной службе. "Доступ к указанному ресурсу (на котором опубликовали персональные данные - ИФ) ограничивается на территории России с апреля 2019 года по основаниям, не связанным с нарушениями в сфере персональных данных", - отметается в сообщении.

Ранее в четверг "Коммерсант" написал, что персональные данные 60 млн россиян утекли в интернет. Как рассказали газете в компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечки персональных данных, в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме появилась база с личными данными и финансовой информацией о якобы кредитных картах клиентов Сбербанка. Основатель компании Ашот Оганесян проверил 240 записей из базы и выяснил, что записи содержат "данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке".

В свою очередь в Сбербанке заявили, что проверяют информацию о возможной утечке учетных записей по кредитным картам как минимум двухсот своих клиентов. Сообщается, что основная версия инцидента - это умышленные преступные действия одного из сотрудников банка. Похищенная информация не угрожает сохранности средств клиентов, заверили в Сбербанке.

Роскомнадзор Сбербанк

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