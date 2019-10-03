Сбербанк подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 клиентов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России подтвердил утечку данных по кредитным картам 200 клиентов, информация об утечке большего массива информации проверяется службой безопасности и пока не подтверждена, следует из сообщения Сбербанка в его группе "ВКонтакте".

Банк отмечает, что средства на кредитных картах всех клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, находятся в безопасности. "Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов (коды, которые нужны при оплате через интернет - ИФ) карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода (борьбы с мошенничеством - ИФ) банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее банк в пресс-релизе заявил, что проверяет информацию об утечке. Основная версия ЧП - преступные действия одного из сотрудников компании, уточнили в Сбербанке.

Роскомнадзор ранее в четверг потребовал от Сбербанка предоставить информацию, касающуюся возможной утечки персональных данных клиентов кредитного учреждения.

Ранее в четверг "Коммерсантъ" сообщил, что персональные данные 60 млн россиян утекли в интернет. Как рассказали газете в компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечки персональных данных, в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме появилась база с личными данными и финансовой информацией о якобы кредитных картах клиентов Сбербанка. Пробный фрагмент содержит данные 200 человек.

Основатель компании Ашот Оганесян проверил 240 записей из базы и выяснил, что они содержат "данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке". База разбита на 11 блоков - по числу территориальных банков Сбербанка, каждая строка продается за 5 рублей.