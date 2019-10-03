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Дети из Мордовии пытались уехать в Чернобыль после просмотра сериала об аварии на АЭС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Саранске (Мордовия) разыскали двух девятилетних школьников, которые ушли из дома, чтобы уехать в Чернобыль, сообщает пресс-служба МВД по республике в четверг.

Сообщение о пропаже детей поступило в полицию накануне, 2 октября, вечером. "Девятилетние одноклассники вернулись домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил записку, в которой сообщил родителям, что уехал", - рассказали в региональном управлении МВД.

На поиски пропавших детей был поднят весь личный состав саранской полиции, были опрошены родители, соседи и одноклассники мальчиков. В итоге школьников нашли в центральной части города.

"С собой у них были рюкзаки с вещами первой необходимости. Как пояснили школьники, они хотели поехать в Чернобыль, впечатлившись от просмотра фильма с одноименным названием", - сообщает пресс-служба управления МВД.

По данным полиции, мальчики воспитываются в благополучных семьях. В настоящее время с неудавшимися путешественниками и их родителями работают инспекторы отделения по делам несовершеннолетних.

Пятисерийный сериал НВО "Чернобыль" снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы на АЭС, в том числе через воспоминания современников. Сериал, излагающий историю аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы, вышел на экраны в 2019 году. Сериал продемонстрировал высокие рейтинги (9.6 в рейтинге IMDB и почётное 1-е место), обойдя по популярности, по мнению экспертов, последний сезон "Игры престолов".

В июле сообщалось, что "Чернобыль" вошел в топ-5 популярных у россиян зарубежных сериалов.

Чернобыль. Саранск Мордовия МВД

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