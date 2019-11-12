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Силовики договорились незамедлительно начинать поиски пропавших детей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет, МВД, МЧС, Минобороны и Росгвардия договорились о взаимодействии при розыске детей и теперь будут начинать поиски незамедлительно. Представители ведомств подписали соответствующий нормативный акт, сообщила пресс-служба СКР.

Руководство СК поручило подчиненным "подчиненными незамедлительно реагировать на сообщения о пропавших детях" с учетом важности временного фактора в поисках. Ведомство также заверило, что "активно сотрудничает с поисковыми и добровольческими отрядами, которые уже неоднократно на деле доказывали свою эффективность и нужность".

В каждом управлении СК созданы отдельные каналы связи, по которым можно сообщить о пропаже ребенка.

Комитет также ввел на своем сайте раздел о розыске несовершеннолетних, чтобы все заинтересованные структуры и журналисты могли оперативно получать информацию.

В сентябре на совещании у председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было отмечено увеличение случаев исчезновения детей. В 2018 году следственные органы получили заявления о пропаже 13 683 несовершеннолетних, в январе-июне 2019 года - 8 383. Бастрыкин поручил публиковать информацию о разыскиваемых на СКР и распорядился изучить возможность по созданию базы ДНК родственников пропавших.

СКР МВД МЧС Росгвуардия Минобороны

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