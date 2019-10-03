Поиск

Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Путин уволил главу ФСИН Корниенко
Директор ФСИН Геннадий Корниенко
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, так как 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

Корниенко возглавил ФСИН в июне 2012 года.

Геннадий Корниенко ФСИН

Новости

Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

Рогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

В "Газпроме" предупредили об опасных последствиях резкого сокращения выбросов CO2

В "Газпроме" предупредили об опасных последствиях резкого сокращения выбросов CO2

В центре Блохина опровергли сообщения о запрете родителям общаться с прессой

Роскомнадзор затребовал у Сбербанка информацию по утечке данных 60 млн клиентов

Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных

Эксперты признали Россию лидером в Европе по числу заключенных
Дело Baring Vostok

Фигурантам дела Baring Vostok за 8 месяцев не дали ни одного свидания с семьей

"Магнит" избавится от большинства своих торговых марок

Экспериментальный самолет МС-21 с неполадками благополучно сел в "Жуковском"

Superjet выкатился за пределы полосы при посадке на Чукотке

Superjet выкатился за пределы полосы при посадке на Чукотке

Муж кассирши, укравшей из банка в Башкирии 20 млн рублей, проиграл большую часть суммы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');