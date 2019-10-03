Путин уволил главу ФСИН Корниенко

Директор ФСИН Геннадий Корниенко Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, так как 30 сентября ему исполнилось 65 лет.

Корниенко возглавил ФСИН в июне 2012 года.