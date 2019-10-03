В "Газпроме" предупредили об опасных последствиях резкого сокращения выбросов CO2

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мгновенно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу до нуля невозможно ни технологически, ни с точки зрения социальной ответственности, это может привести к опасным последствиям, заявила зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова на Петербургском международном газовом форуме.

"Мы (руководители "Газпрома" - ИФ) видим свое лидирующее положение на рынке не как данность или привилегию, а как, в первую очередь, ответственность за долгосрочную стабильность глобального энергетического рынка", - подчеркнула Бурмистрова.

По ее словам, именно сейчас, после завершения в сентябре климатического саммита ООН и в преддверии Конференции ООН по изменению климата "особенно актуально звучат слова об экологической ответственности бизнеса". "Мы живем в эпоху фундаментальных перемен мировоззрения, когда все больше голосов, в особенности молодежи, призывают к скорейшему решению проблемы загрязнения окружающей среды. Эти благородные порывы можно только приветствовать", - констатировала выступающая.

При этом Бурмистрова призвала подходить к решению данной проблемы "с холодным рассудком". "Мгновенно сократить выбросы до нуля невозможно ни технологически, ни с точки зрения социальной ответственности. Это приведет к коллапсу мировой экономики и потере сотен миллионов рабочих мест - а такой результат, я уверена, не нужен разумным экологическим активистам", - полагает зампред правления "Газпрома".

Потому, сказала она, "Газпром" выступает за планомерное и контролируемое снижение выбросов CO2 в промышленности, электроэнергетике, на транспорте и во многих других сферах. "Уверена, что именно природный газ - идеальный энергоноситель, который позволяет уже сейчас существенно снизить степень загрязнения окружающей среды, не ставя под угрозу экономическое и социальное равновесие. В этом контексте понятие устойчивого развития обретает для нас новые аспекты. Быть одним из лидеров мирового энергетического рынка - значит отвечать не только за компанию, но и за жизнь миллионов людей и будущих поколений", - подытожила Бурмистрова.

23 сентября премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об участии России в Парижском соглашении по климату. Один из пунктов этого документа предусматривает необходимость начать в период 2050-2100 годов ограничивать выброс парниковых газов, получаемых в результате промышленной деятельности человека, до уровня, который деревья, почва и Мировой океан могут переработать естественным образом.