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Депутаты единогласно избрали Казбека Кокова главой Кабардино-Балкарии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Кабардино-Балкарии единогласно избрали главой республики Казбека Кокова, который больше года, с 26 сентября 2018 года временно исполнял обязанности руководителя региона. Церемония инаугурации пройдет 3 октября в 15:00.

Кроме Кокова, президент Владимир Путин выдвинул на пост главы республики также директора регионального филиала "РусГидро" Игоря Кладько и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.

Казбек Коков - сын первого президента КБР Валерия Кокова. Ему 46 лет. По образованию он агроном. Ранее он занимался бизнесом, затем был депутатом горсовет Нальчика и парламента республики, а также региональным замминистра сельского хозяйства и продовольствия. В 2013 году он был назначен советником регионального блока управления президента России по внутренней политике, курировал Северный Кавказ.

С 26 сентября 2018 года он временно исполнял обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики, сменив на этом посту Юрия Кокова. Юрий Коков после отставки был назначен заместителем секретаря Совбеза.

Казбек Коков Валерий Коков Юрий Коков Кабардино-Балкария Нальчик Владимир Путин

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