Суд арестовал двух полицейских за избиение задержанного до смерти

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Вольске суд арестовла на два месяца двух полицейских, которых обвиняют в избиении задержанного до смерти. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского управления Следственного комитета.

Дело в их отношении возбудили по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Оба арестованных полностью признали вину.

По версии следствия, 26 сентября около часу ночи они задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в административном нарушении. К нему применили физическую силу и спецсредства - наручники. Его отвезли к городскому кладбищу в поселке Пролетарский, там избили и бросили. Он умер.

Судмедэкспертиза установила, что он получил травмы груди, переломы ребер и умер от разрыва легкого и большой кровопотери.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что задержанный был пьян, у него произошел конфликт с патрульными, и после этого они его избили.