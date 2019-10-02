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Двух полицейских задержали в Саратовской области за избиение до смерти задержанного

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Два сотрудника полиции задержаны по делу об избиении до смерти мужчины в городе Вольске Саратовской области.

По данным регионального управления СКР, 26 сентября прохожие обнаружили труп 41-летнего мужчины на лесной тропинке неподалеку от кладбища. Судмедэксперты выяснили, что он умер из-за травмы груди, перелома ребер, разрыва легкого и большой кровопотери.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По подозрению в этом преступлении были задержаны двое полицейских, уточняет СУСК. Ведомство не сообщило подробностей о личностях задержанных.

Между тем, на сайте Генпрокуратуры РФ сообщается, что, по версии следствия, 26 сентября полицейские при патрулировании улиц Вольска задержали пьяного мужчину и надели на него наручники. Между ними начался конфликт, и сотрудники МВД на служебной машине отвезли задержанного к кладбищу и избили его ногами, после чего он умер.

Прокурор области взял расследование дела на личный контроль.

Саратовская область МВД РФ

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