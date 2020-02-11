Двух саратовских полицейских осудили за избиение задержанного до смерти

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Вольский районный суд Саратовской области вынес обвинительный приговор двум бывшим сотрудникам полиции по делу об избиении до смерти местного жителя. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда во вторник.

Суд квалифицировал действия сотрудников полиции по пунктам а, б, в части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Судья приговорил одного из них к 10 годам колонии строгого режима, а второго к 10,5 года колонии строгого режима, сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД региона агентству сообщили, что подсудимые уже уволены из правоохранительных органов.

Как сообщалось, 26 сентября прошлого года полицейские во время патрулирования улиц Вольска задержали мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и надели на него наручники. Из-за возникшего конфликта сотрудники полиции на служебном автомобиле отвезли потерпевшего в район городского кладбища, где нанесли ему множественные удары ногами по телу, от которых он скончался.