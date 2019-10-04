СПЧ обратился к прокурору из-за дела журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) обратился к прокурору Псковской области в защиту журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Как сообщает пресс-служба СПЧ, внимательно изучив текст выступления Прокопьевой, постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов не усмотрела в нем никаких признаков оправдания терроризма, указанных в примечании 1 к ст. 205.2 УК РФ.

Правозащитники подчеркивают, что "проблема причин и условий происхождения терроризма, формирования сознания террористов - одна из наиболее острых и обсуждаемых как в криминологической науке, так и в политической публицистике". "В этом контексте заслуживает внимания и вопрос о наличии или отсутствии связи между проявлениями индивидуального террора и слабостью демократических институтов, недостатками системы правосудия... именно эти сложные и неоднозначные для восприятия вопросы и пыталась затронуть псковская журналистка Светлана Прокопьева в своей авторской радиопрограмме", - отмечается в сообщении пресс-службы СПЧ.

Комиссия убеждена, что текст журналистки не может быть истолкован как "публичное заявление о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании". Комиссия согласна с тезисом Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам о том, что "коммуникативная цель автора состоит в привлечении внимания читателя к практике подавления со стороны государства протестной активности граждан. Автор усматривает общественную опасность такого подавления в том, что оно способствует обращению молодежи к практике террористической деятельности, создает условия для такого обращения". Иными словами, намерение журналиста состоит в призыве к государству озаботиться искоренением причин и условий совершения подобных терактов.

СПЧ считает важным наличие у журналистов, ученых и сотрудников правоохранительных органов возможности свободно обмениваться мнениями по поводу причин терроризма.

Правозащитники также обращают внимание на разработанные и утвержденные Союзом журналистов России "Этические принципы профессионального поведения журналистов, освещающих акты терроризма и контртеррористические операции", которые обязывают журналистов "защищать право общества быть информированным обо всех существенных для него сторонах терроризма".

Совет просит прокурора Псковской области учесть соображения постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при изучении материалов этого уголовного дела.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире "Эхо Москвы" в Пскове (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эха Москвы" в этом городе) вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма.

6 февраля прошел обыск в квартире журналистки, а также оперативно-розыскные мероприятия в офисе радиостанции. 20 сентября следствие предъявило Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма. Прокуратура Псковской области признала решение о возбуждении дела законным.

Мировой суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" в Пскове и портал "Псковская лента новостей" на 150 тыс. рублей и 200 тыс. рублей соответственно за выпуск в эфир и публикацию текста программы Прокопьевой.

В разные годы Прокопьева работала в газетах "Псковская губерния" и "Псковская правда", а также в информагентстве "Псковская лента новостей", на радиостанции "Эхо Москвы" в Пскове и на "Радио Свобода".