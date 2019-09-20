Псковской журналистке Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в публичном оправдании терроризма псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Об этом сообщила "Интерфаксу" в пятницу адвокат Татьяна Мартынова.

"Сегодня предъявили обвинение, статья та же, оправдание терроризма", - сказала Мартынова.

Прокопьевой вменяется часть 2 статьи 205.2 УК РФ.

По словам Мартыновой, с обвиняемой взяты подписки о невыезде и неразглашении информации. На следующей неделе дело будет передано Прокопьевой и ее адвокатам для ознакомления.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире "Эхо Москвы в Пскове" (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эха Москвы в Пскове") вышла в эфир программа Прокопьевой "Минутка просветления", где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма.

6 февраля прошел обыск в квартире журналистки, а также оперативно-розыскные мероприятия в офисе радиостанции.

Прокуратура Псковской области признала законным и обоснованным решение о возбуждении дела в отношении Прокопьевой.

Позже Совет при президенте РФ по правам человека заявлял о намерении просить Генпрокуратуру разобраться в деле журналистки Прокопьевой. Также комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович попросила уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову защитить Прокопьеву.