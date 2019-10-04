Напавшие с оружием на консервный завод под Краснодаром задержаны

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Участники вооруженного нападения на консервный завод "Кубанские деликатесы" в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края задержаны.

В пресс-службе отдела МВД по Славянскому району уточнили, что в настоящее время задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке на территории предприятия. Их допрашивают.

В пресс-службе ГУ МВД России по краю также подтвердили, что "личности всех участников конфликта установлены".

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что группа из восьми людей, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

Глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с корреспондентом "Интерфакса" высказал предположение, что инцидент связан с "конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской.

Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд" по данным СПАРКА принадлежит Ивану и Антону Радченко.