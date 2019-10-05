Что случилось этой ночью: суббота, 5 октября

Имущество фигурантов Baring Vostok, 36 жертв июльского поджога в аниме-студии, возможная приостановка санкций против КНДР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Baring Vostok сообщили об аресте имущества Калви и других фигурантов. В частности, обеспечительные меры были наложены на квартиру и счета Майкла Калви, а также на имущество и счета других фигурантов дела.

- Число жертв июльского поджога аниме-студии выросло до 36. Скончалась одна из пострадавших, лежавшая в больнице. Причина - ожоги, полученные при пожаре в июле.

- В связи с попыткой захвата завода на Кубани возбуждено несколько дел. Их возбудили по статьям о причинении вреда здоровью с применением оружия и о причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Причиной конфликта в полиции считают хозяйственный спор владельцев предприятия.

- Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям. По сообщению журнала, президент согласен с высказанным на совещании 1 октября предложением об отмене на три года санкций ООН по запрету экспорта в КНДР текстиля и угля в обмен на ликвидацию центра в Йонбёне.

- Гордеев заявил, что РФ будет заимствовать опыт Германии по переработке ТКО. Как заявил вице-премьер, заимствование лучшего немецкого опыта "и по технологиям, и по организации самого сбора отходов" поможет выйти к 2024 году на 36% утилизации ТКО в соответствии с нацпроектом "Экология".

- ЦСКА победил "Валенсию" в матче Евролиги. Результат встречи, прошедшей в Валенсии, - 96:71 (24:17, 26:21, 26:16, 20:17) в пользу ЦСКА, который является действующим чемпионом турнира.