Путин заявил, что ему не интересен скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не интересуется ситуацией, в которой оказался глава Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

"Мне это не интересно", - сказал Путин в беседе с американским журналистом Киром Симмонсом в кулуарах Российской энергетической недели, кадры которой были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Хантер Байден работал в украинской нефтегазовой компании Burisma.

О сути разговора своему руководству сотрудник американской разведки. Демократы в Палате представителей потребовали передать им его для ознакомления, а затем начали расследование в рамках процедуры импичмента, так как, по их мнению, действа Трампа могли быть частью предвыборной борьбы.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Согласно документу, Трамп упоминал Байдена, но не давил на Зеленского. Сам украинский президент также подтвердил, что давления со стороны Трампа не было.

Трамп не считает противозаконным сотрудничество с другими странами в вопросе борьбы с коррупцией. В четверг он прямо призвал Украину и Китай начать расследования в отношении деятельности Байдена и его компаний.

Между тем Конгресс США заявил о планах получить доступ к расшифровкам разговоров Трампа с другими лидерами, включая Путина.