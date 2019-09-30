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Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон

Песков счел возможной расшифровку переговоров Путина и Трампа только с согласия сторон
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Полная публикация стенограмм переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа возможна только по взаимному согласованию сторон, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя журналистам призыв демократов США к Трампу опубликовать полностью его переговоры с Путиным, Песков отметил, что все процессы, которые ведутся сейчас вокруг этого, являются внутренним делом Америки.

"Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то, конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", - сказал Песков журналистам.

"Говоря конкретнее, в целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает. Поэтому если будут американцы какие-то сигналы (подавать - ИФ), будем обсуждать", - сказал Песков.

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США Владимир Путин Дональд Трамп

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