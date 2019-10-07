СКР попросил продлить арест шести фигурантам "дела Baring Vostok" до середины января

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник зарегистрировал ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января 2020 года шестерым фигурантам "дела Baring Vostok".

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, в ближайшее время будет назначена дата заседания.

Следствие просит продлить срок домашнего ареста старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, партнеру фонда по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, а также председателю правления банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

На этот же срок Следственный комитет РФ (СКР) просит оставить под стражей партнера компании Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максима Владимирова.

"Дело Baring Vostok"

"Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Басманный суд Москвы 15 и 16 февраля заключил под стражу пятерых фигурантов расследования, Кордичев был помещен под домашний арест.

В апреле по ходатайству следствия суд изменил Калви меру пресечения на домашний арест. Летом аналогичное решение было принято в отношении Дельпаля. Остальные обвиняемые по-прежнему находятся под стражей.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Единственный на настоящий момент из обвиняемых по делу, кто признал вину - Алексей Кордичев.

Согласно материалам дела, с заявлением о преступлении 7 февраля 2019 года в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, который заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году.

Так, установила доследственная проверка, стоимость 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group, которые ПКБ передало по отступному, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллектора.

Между тем, проведенная оценочная экспертиза установила, что рыночная стоимость пакета акций IFTG, принадлежащего банку "Восточный", составляет $60 млн, то есть около 3,8 млрд рублей. Их оценка в $4,4 млн - 260 млн рублей - на момент передачи по отступному соглашению банку ПКБ, учитывает ограничения (прав владельцев некоторых классов акций - ИФ), которые по технической ошибке оказались в уставе IFTG и которые были устранены до возбуждения уголовного дела.

В рамках уголовного дела суд по ходатайству следствия наложил обеспечительный арест на квартиру и счета Калви в России. Также арестована недвижимость других фигурантов дела.