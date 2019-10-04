В Baring Vostok сообщили об аресте всего имущества Калви и квартир других фигурантов

В арестованных квартирах живут родственники Абгаряна, Зюзина и Владимирова

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Суд арестовал все российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников фигурантов его уголовного дела. Об этом сообщили представители защиты Калви и инвестфонда.

"Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью, а Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров и вовсе сидят в СИЗО без права посещений их семей", - заявили "Интерфаксу" в Baring Vostok в пятницу.

Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин сказал, что защита будет обжаловать арест, наложенный судом на все имущество его клиента. На вопрос "Интерфкас", что затронул ли арест банковские счета бизнесмена и что именно арестовано, юрист ответил: "Все арестовано". Он уточнил, что речь идет об имуществе, которое находится в России. "На мой взгляд, формально нет препятствий признать и привести в исполнение решение суда где-то, но этим никто заниматься не будет", - добавил он.

Фигурантам дела не дают свиданий

Дело Baring Vostok было возбуждено 13 февраля по жалобе миноритария банк "Восточный" Шерзода Юсупова. По делу проходят Калви, партнер фонда по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль (гражданин Франции), партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, гендиректора НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший предправления "Восточного" Алексей Кордичев. 15 и 16 февраля их всех арестовали.

Сообщалось, что вину признал только Кордичев. Его и Калви перевели под домшний арест в апреле. Дельпалю изменили меру пресечения в августе после того, как его жена купила для него квартиру в Москве.

3 августа бизнес-омбудсмен Борис Титов сказал, что остающимся под стражей фигурантам дела следователи ни разу не разрешили ни встретиться с родными, ни поговорить по телефону, они могут только переписываться.

Суть дела Baring Vostok

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (часть 4 статьи 159 УК). В инвестфонде дело связывают с внутрикорпоративным конфликтом акционеров банка.

Юсупов заявил, что в 2017 году его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и ПКБ в 2015 году. Калви в суде возражал, что Юсупов был одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, а потому не мог быть введен в заблуждение по поводу параметров сделки. Кроме того, по версии америкнца, уголовное дело стало инструментом борьбы Юсупова и его партнера, акционера "Восточного" Артема Аветисяна, в корпоративном конфликте, связанном с контролем над банком. Аветисян и Юсупов эту версию отрицают.