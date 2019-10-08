Источник узнал о назначении психиатрической экспертизы фигуранту дела Baring Vostok

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Фигуранту "дела Baring Vostok", бывшему предправления банка "Восточный" Алексею Кордичеву назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Ранее сообщалось, что Кордичев единственный признал вину в ходе следствия.

Экспертиза уже началась. Специалисты должны установить, страдает ли обвиняемый каким-либо хроническим неврологическим заболеванием, рассказал собеседник агентства.

7 октября следствие попросило Басманный суд продлить меру пресечения всем шести фигурантам дела до 13 января. Они были задержаны в середине февраля, и сначала всех их арестовали по обвинению в хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. В апреле Кордичева и гражданина США, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви перевели под домашний арест. В августе под домашний арест был помещен гражданин Франции, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль. В Кремле отмечали, что это решение было принято перед встречей президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путин.

8 октября Басманный суд рассмотрит просьбы о продлении домашнего ареста Калви и Дельпалю, сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева. 9 и 10 октября суд рассмотрит ходатайства о продлении ареста гендиректору НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову, партнеру фонда Вагану Абгаряну и директору по инвестициям Ивану Зюзину.

Следствие отказывается смягчить им меру пресечения, указывая, в том числе, на их отказ признать вину, рассказал источник "Интерфакса". Также следователь обращает внимание суда, что через бизнес-сообщество и СМИ фигуранты и их защита пытаются сформировать в обществе мнение о необоснованности обвинения.

"Следствие считает, что обвиняемые должны находиться под стражей, в том числе, из-за их позиции отрицания вины, а также из-за активного создания путем оказания информационного воздействия через представителей бизнес-сообщества и СМИ мнения о надуманности предъявленного обвинения в свете корпоративного конфликта между акционерами ПАО КБ "Восточный", - пересказал ходатайство собеседник агентства.

Кроме того, следователь обращает внимание суда, что находясь вне СИЗО, обвиняемые могут предпринять меры к уничтожению вещественных доказательств, сбором которых продолжает заниматься следствие, оказанию давления на свидетелей, чтобы склонить их к ложным показаниям, а также попытаться скрыться от следствия и суда.

"Вероятность наступления этих обстоятельств не может быть предупреждена иной, более мягкой мерой пресечения, чем в виде заключения под стражу", - говорится, по словам источника, в ходатайстве следователя.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов недавно отмечал, что за все восемь месяцев ареста фигуранты дела не получили разрешения ни на одно свидание с семьями и даже на телефонные разговоры.