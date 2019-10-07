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"АвтоВАЗ" отзовет в РФ почти 4 тыс. Lada Granta из-за проблем с усилителем тормоза

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 3 994 автомобиля Lada Granta, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные c августа 2019 по сегодняшний день. "Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя (тормоза - ИФ)", - говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта (замены обратного клапана). Для владельцев ремонт будет бесплатным.

АвтоВАЗ Росстандарт Lada Granta

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