Росстандарт разработает ГОСТ для отзыва автомобилей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Росстандарт пообещал в 2020 году подготовить и утвердить специальный ГОСТ для отзыва автомобилей. До сих пор отзывные кампании в России регулировались старым ГОСТом об отзыве потребительских товаров поставщиками, единым, для всех групп продукции.

В новом стандарте будут прописаны критерии и механизмы отзыва автомобилей.

Также Росстандарт планирует развивать сервис интерактивного поиска по VIN-номеру попавших под отзыв автомобилей. В 2020 году ведомство запустит личный кабинет для производителей машин, через который те смогут информировать Росстандарт и потребителей о новых отзывных кампаниях и отчитываться об устранении неполадок в ходе таких кампаний.

В 2019 году в России под отзыв попали 649 600 автомобилей, почти 1,100 мотоциклов и снегоходы. Всего с 2015 года, когда отзывные кампании начали активно применяться, в стране было отозвано более 3,5 млн машин. Причинами отзывов становились и неполадки, выявленные автопроизводителями, и несоответствия, обнаруженные Росстандартом, отметило агентство.

Росстандарт напомнил, что в рамках отзывных кампаний дефекты устраняются за счет производителей и что программы не имеют сроков давности.