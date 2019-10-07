В РАН прокомментировали присуждение Нобелевской премии по медицине за 2019 год

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2019 года открыли механизмы, которые позволят в дальнейшем найти новые подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных опухолей.

"Сегодня я аплодирую Нобелевскому комитету, который поддержал этот цикл работ американцев и англичан. Мы действительно в России радуемся, что такое решение было принято, но я лично аплодирую также и выдающимся русским ученым и их идее о преодолении зависимости смерти клетки от гипоксии", - сказал "Интерфаксу" академик РАН, известный советский и российский пульмонолог Александр Чучалин.

Он отметил, что вопросы преодоления кислородного голодания - гипоксии - тесно связаны с работами российских ученых.

Чучалин пояснил, что важную роль в преодолении кислородного голодания играет гелий - уникальный газ, который в смеси с кислородом применяется для терапии гипоксических состояний. Гелий обладает свойством сверхтекучести, которое было открыто и впоследствии математически описано советскими физиками Петром Капицей и Львом Ландау. Оба физика за работы в этой области получили Нобелевские премии.

О другой стороне исследований Нобелевских лауреатов этого года "Интерфаксу" рассказал заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова РАН Сергей Киселев.

По его словам, лауреаты показали, как клетки ткани реагируют на изменение парциального (давление отдельно взятого компонента газовой смеси) давления кислорода и, как следствие, на возникновение избытка или недостатка этого газа. Такое происходит, например, из-за повреждения или закупоривания кровеносного сосуда вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. В этом случае на генетическом, биохимическом и молекулярном уровне запускается программа активного деления клеток, чтобы восстановить поврежденный сосуд и кровоснабжение ткани.

Киселев добавил, что у исследований новых лауреатов есть еще одна сторона, связанная с борьбой с раком. Дело в том, что опухоли живут в условиях постоянной гипоксии, и изучение процессов ответа клеток на изменение снабжения кислородом может пролить свет на то, как бороться с опухолями, в том числе злокачественными.

"Изучение механизмов гипоксии опухолевой ткани может привести к разработке новых терапевтических средств. Поэтому изучение взаимодействия внешнего кислорода и внутренних клеточных сигнальных механизмов, которые определяют и функционирование клетки, и судьбу клетки, весьма актуальны и важны", - сказал Киселев.

Нобелевскую премию по медицине за 2019 год присудили американцам Уильяму Келину-младшему и Греггу Семенце, а также британцу Питеру Ретклифу за исследование того, как клетки реагируют и адаптируются к изменению уровня кислорода в окружающей среде. В частности, ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов исходя из уровня кислорода.