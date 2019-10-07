Нобелевскую премию по медицине дали за открытие механизма адаптации клеток к кислороду

Питер Дж. Рэтклифф Фото: Argentina.gob.ar

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2019 году стали Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грегг Семенца за исследования того, как клетки адаптируются к изменениям уровня кислорода. Работа ученых, удостоенных награды, раскрывает молекулярные механизмы, лежащие в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом.

В прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили ученые-иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

В 2017 году награда досталась ученым из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма.

Лауреата премии по медицине и физиологии определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Члены Нобелевского комитета также могут приглашать для консультаций специалистов.

С вручения премии по физиологии и медицине стартовала "нобелевская неделя". Завтра, 8 октября, станет известен лауреат в области физики, 9 октября - химии. 10 октября объявят лауреатов в области литературы за 2018 и 2019 гг. Лауреата премии мира огласят 11 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 14 октября.

В 2018 году размер Нобелевской премии увеличили до 9 млн шведских крон (менее $1 млн). В этом году сумма останется такой же. Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря. В этот день в 1896 году скончался шведский предприниматель и изобретатель, основатель премии Альфред Нобель.

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